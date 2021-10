The Climate Miles van start gegaan in Groningen richting Glasgow

Woensdagochtend is een grote groep wandelaars vanuit de Eemshaven begonnen aan The Climate Miles, een 'klimaattocht' naar Schotland. Donderdag 7 oktober doen zij de stad Groningen aan en vrijdag 8 oktober beginnen ze de lange wandeltocht richting Glasgow vanuit de stad Groningen

'Deze editie is cruciaal'

'Vanuit Groningen lopen we naar Glasgow, waar de klimaatconferentie COP26 van de Verenigde Naties plaatsvindt. Deze editie is cruciaal', zo meldt de organisatie 'The Climate Miles'.

'Nog maar 9 jaar'

'Het jaar 2030 leek zover weg, maar inmiddels hebben we nog maar 9 jaar om de opwarming van onze aarde onder de 1,5 graden te houden en onze uitstoot naar netto nul te brengen. Op dit moment zien we wereldwijd al wat er gebeurt met een opwarming van ongeveer 1,1 graden. Alleen met een crisisaanpak en een enorme versnelling kunnen we onze planeet leefbaar houden', aldus de organisatie.

Glasgow COP26

Van 1 tot 12 november 2021 vindt in Glasgow COP26 plaats. Dit is de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties en deze editie is cruciaal. De concrete plannen en acties van alle landen zullen drastisch bijgesteld moeten worden om de opwarming van de aarde onder de 1,5 – 2 graden te houden. We koersen nog steeds af op 3 graden opwarming aan het einde van deze eeuw en dat betekent een onleefbare wereld. Alleen met een crisisaanpak en een enorme versnelling houden we de catastrofes enigszins binnen de perken. We zien nu wereldwijd al wat er gebeurt bij een opwarming van ongeveer 1,2 graden. 3 graden is veel te veel!