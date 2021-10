Gemiddeld 850 bekeuringen per week voor telefoon op de fiets

Per week worden door de politie gemiddeld 850 fietsers bekeurd omdat zij de telefoon vasthouden op de fiets. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau die opgevraagd zijn door NU.nl

Het verbod om al fietsend een telefoon vast te houden geldt sinds juli 2019. Dit om de verkeersveiligheid van fietsers te vergroten. Dit boete was in beginsel 95 euro en is inmiddels opgelopen naar 100 euro.

Of het voor fietsers inderdaad veiliger is geworden is niet duidelijk. Dit omdat gedetailleerde registratie van het aantal ongevallen met een fiets ontbreekt.