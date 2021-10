CDA wil rioolwateronderzoek naar drugsgebruik in gemeente Groningen

Om beter in beeld te krijgen hoeveel drugs er in Groningen gebruikt wordt, wil het CDA dat er periodiek een rioolwateronderzoek wordt uitgevoerd. Uit een rioolwateronderzoek in de gemeente Rotterdam blijken er dagelijks 40.000 lijntjes cocaïne, 67.000 joints, 25.000 lijntjes speed en 2400 gebruikershoeveelheden crystal gebruikt te worden. Het CDA wil dat dit ook voor de gemeente Groningen in kaart wordt gebracht, zodat er meer duidelijk wordt over de omvang van het probleem en het beleid eventueel aangepast kan worden.