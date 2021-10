Veroorzaker verkeersongeval gaat er bij het ziekenhuis vandoor

Een 34-jarige Tilburger is vrijdagavond bij het Amphiaziekenhuis aan de Molengracht in Breda tijdens het uitstappen uit de ambulance gevlucht. Hij was als verdachte betrokken bij een frontale aanrijding op de Oosterhoutseweg in Rijen. Na behandeling zou een GGD arts bloed afnemen omdat er vermoedelijk sprake was van drugsgebruik. Na een korte zoekactie werd hij in de omgeving van het ziekenhuis door de politie aangetroffen en aangehouden.

De hulpdiensten kregen vrijdag 8 oktober 2021 omstreeks 22.20 uur melding van een verkeersongeval op de Oosterhoutseweg in Rijen. Vermoedelijk was de verdachte bezig met een inhaalactie. Hij kwam daarbij frontaal in aanrijding met een auto bestuurd door een 53-jarige Rotterdammer. Beide bestuurders werden voor onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd. De 34-jarige Tilburger ging er tijdens het uitstappen uit de ambulance vandoor. Hij werd door agenten nabij de parkeergarage van het ziekenhuis aangetroffen en aangehouden.

THC en Coke

Een speekseltest wees op het gebruik van THC en cocaïne. Een arts nam bloed af dat op drugsgebruik wordt onderzocht. Hij gaf tijdens het verhoor toe dat hij had geblowd en een puntje cocaïne had gebruikt. Aanvankelijk ontkende de verdachte dat hij zelf had gereden maar daar kwam hij aan het einde van zijn verklaring weer op terug. Zijn rijbewijs is ingevorderd.