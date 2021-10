Vissers vinden stoffelijke resten van vermiste Dirk van den Belt (85)

Vermist

De heer Van den Belt vertrok in april 2018 vanuit zijn woning in Kampen. Hij is destijds voor het laatst gezien in Alkmaar. De afgelopen jaren is op verschillende manieren onderzoek gedaan. Omdat bloedverwanten van de vermiste DNA hebben afgestaan konden de stoffelijke resten herleid worden. Grondig onderzoek en vergelijking in de DNA databank Vermiste Personen leverde de definitieve match op. 'De nabestaanden van de heer Van den Belt zijn afgelopen week op de hoogte gebracht. Een misdrijf wordt uitgesloten', aldus de politie.

DNA-databank

In de DNA-databank Vermiste Personen zijn DNA-profielen opgeslagen van ongeïdentificeerde personen, vermiste personen en van familieleden van vermiste personen die hun DNA vrijwillig hebben afgestaan. Familieleden van iemand die (op zee) vermist is geraakt kunnen DNA afstaan bij de politie. Doordat familieleden van een (langdurig) vermiste DNA afstaan, kan bij het aantreffen van een lichaam of delen daarvan, gekeken worden naar een mogelijke identificatie.

Aantreffen botresten

Naar aanleiding van deze match roept de politie vissers op als ze botresten aantreffen die van een mens afkomstig zouden kunnen zijn, deze bij de politie in te leveren. Mensen die op een andere manier mogelijk menselijke resten aantreffen, wordt verzocht direct contact op te nemen met de politie zodat verder onderzoek kan worden opgestart. Mocht de politie DNA aantreffen, dan wordt dat vergeleken in de databank.