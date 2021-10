Dronken bestuurder ramt twee geparkeerde auto´s

Een 57-jarige man uit België is zondagavond 17 oktober aangehouden omdat hij was doorgereden nadat hij tegen een geparkeerde auto’s was gereden. Twee voertuigen liepen hierbij schade op. De bestuurder bleek te veel te hebben gedronken.

Agenten ontvingen rond 22.20 uur de melding van de aanrijding op de Wulpenlaan. Ter plaatse zagen zij de twee voertuigen met schade. Op de Gruttolaan troffen de agenten de auto met de verlichting aan die de schade had veroorzaakt. De bestuurder was in een woning en is aangehouden. Uit een blaastest bleek dat hij teveel alcohol had genuttigd. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en hij kreeg een rijverbod opgelegd.