Politie valt binnen tijdens illegaal pokertoernooi bedrijfspand Roosendaal

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie in Roosendaal een inval gedaan bij een bedrijfspand aan de Rechtzaad. 'De politie had informatie dat daar een illegaal pokertoernooi bezig zou zijn', zo meldt de politie maandag.

Ondersteuningsgroep

Vanwege de veiligheid deed de ondersteuningsgroep de instap. Dit is een gespecialiseerde groep agenten die ingezet wordt bij mogelijk gevaarlijke aanhoudingen.

Twee pokertafels

Rond 01.15 uur werd de instap gedaan. In de ruimte zaten twaalf personen aan twee tafels te pokeren. Alle personen zijn direct gefouilleerd en de ruimte is doorzocht met behulp van een geldhond. Hierbij werden duizenden euro's in beslag genomen. Een 34-jarige Bergenaar werd aangehouden omdat hij verschillende zakjes met harddrugs in zijn auto had liggen. Er wordt verder onderzoek naar de zaak gedaan.