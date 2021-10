Politie schiet bij achtervolging automobilist

Na een achtervolging vanuit Venlo heeft de politie in Herten een automobilist aangehouden die op de vlucht sloeg nadat hij in Venlo een stopteken negeerde. De man ramde tijdens zijn vlucht drie politieauto’s en probeerde uiteindelijk te voet te vluchten. Bij de aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. Er raakte niemand gewond.

Rond 03.00 uur reed de auto met daarin de 32-jarige bestuurder uit Sittard zich vast op de Holleweg in Herten. De bestuurder probeerde te voet weg te vluchten. Tijdens deze vluchtpoging is hij door de politie aangehouden. Agenten losten een waarschuwingsschot voordat tot aanhouding kon worden overgegaan.

De man negeerde in Venlo een stopteken en probeerde met hoge snelheid de agenten te ontvluchten. De politie achtervolgde de man over de A73 richting het zuiden. De man ging steeds harder rijden en hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. Tijdens de achtervolging ramde hij drie politieauto’s. Op de Holleweg in Herten reed hij zichzelf vast en vluchtte te voet. Na een waarschuwingsschot kon de man worden aangehouden. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij is overgebracht naar het politiebureau en de politie onderzoekt de zaak.