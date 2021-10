Vanaf woensdag worden coronapatiënten weer landelijk gespreid

Ziekenhuisbezetting zal naar verwachting nog iets stijgen

'Door de drukste regio’s te ontlasten, houden we de zorg overal toegankelijk', zegt Ernst Kuipers die verwacht dat de totale ziekenhuisbezetting door coronapatiënten nog iets verder doorstijgt.

Meer verzoeken binnengekomen bij LCPS

Door het groeiend aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen – op zowel de IC als de verpleegafdelingen – ontving het LCPS afgelopen week weer meer verzoeken om patiënten te verplaatsen naar andere regio’s.

Spreiden

Omdat de verwachting is dat de cijfers voorlopig niet gaan dalen, gaat het LCPS tot nader order weer patiënten spreiden tussen de ROAZ-regio’s. 'We zien dat in de afgelopen periode de instroom is verdubbeld. De bezetting stijgt nu ook en we verwachten dat die nog doorstijgt tot ongeveer 800 COVID-patiënten in totaal op de IC en in de kliniek', aldus Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Werkdagen

De landelijke spreiding wordt voorlopig beperkt tot werkdagen. Mocht het op basis van de cijfers nodig zijn, dan wordt landelijke spreiding in het weekend ook weer opgepakt.