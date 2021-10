KNMI waarschuwt voor zware windstoten in de kustprovincies

Woensdag

'Later vanmiddag is er vanaf 16.00 uur in de kustgebieden kans op zware windstoten tot ca. 80 km/uur, met name bij buien. De windstoten komen uit west- tot zuidwestelijke richting. In de loop van de avond neemt de wind rond 20.00 uur tijdelijk af waarna deze in de nacht (vanaf 04.00 uur) naar donderdag (tot 09.00 uur) weer zal gaan toenemen', zo meldt het KNMI.

Donderdag

Komende nacht is er vanaf 04.00 uur tot 09.00 uur kans op zware windstoten van 75-90 km/uur aan de kust, landinwaarts van rond 75 km/uur. In het zuidwesten en zuiden is er een kans op (zeer) zware windstoten van rond 100 km/uur.

Hele land windstoten

Morgen is er vanaf 11.00 tot 20.00 uur in het hele land kans op zware windstoten van ca. 75 km/uur, in de kustgebieden tot 80-90 km/uur, opnieuw vooral bij buien maar dan uit noordwestelijke richting.