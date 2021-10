Ongeduldige man vernielt met blote handen voorruit bus pakketbezorger

De politie heeft op de Laan van Brabant in Roosendaal een 35-jarige man uit Roosendaal aangehouden nadat hij de voorruit van een bestelbus van een pakketbezorger met zijn blote hand had vernield. Dit meldt de politie donderdag.

Cellencomplex

'De man is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nog vast in afwachting van zijn verhoor', aldus de politie. Een pakketbezorger was woensdagochtend rond 10.30 uur aan het lossen in de buurt van het tankstation op de Laan van Brabant.

Ongeduldig

De 35-jarige Roosendaler moest hierdoor even wachten voor hij zijn weg kon vervolgen. Dit was klaarblijkelijk niet helemaal naar zijn zin en toen de chauffeur van het pakketbusje terug kwam bij de auto vernielde de verdachte met zijn blote handen de voorruit van de bestelbus. De politie werd gebeld en agenten kwamen ter plaatse. Zij namen een aangifte op van de pakketbezorger en namen de vernieler daarna mee naar het cellencomplex.