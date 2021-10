Aantal hondgerelateerde boetes met 70% afgenomen

Landelijk is het aantal boetes voor hondeneigenaren in 5 jaar tijd met ruim 70% gedaald. Waar in 2016 jaarlijks nog ruim 5.000 bekeuringen werden uitgeschreven, waren dit er afgelopen jaar ‘slechts’ 1.487. Het vaakst kregen eigenaren een boete voor niet aangelijnd uitlaten van hun viervoeter. Dit blijkt uit onderzoek van beslist.nl die op basis van CJIB-gegevens analyseerde waar in Nederland het vaakst hondgerelateerde boetes werden uitgedeeld.

Meeste boetes in grote steden en kustgemeenten

Vooral in de grote steden, waar niet gemakkelijk uitgeweken kan worden naar een plek buiten de bebouwde kom, treden handhavers vaak op tegen eigenaren die zich niet aan de regels houden. Hetzelfde gebeurt in de kustgemeenten waar juist veel ruimte is om honden uit te laten. De meeste boetes werden de afgelopen vijf jaar uitgeschreven in Den Haag (1.373 boetes), Rotterdam (1.234), Utrecht (638), Tilburg (520) en Noordwijk (473).

Relatief gezien worden naast Noordwijk (met 108,6 boetes per 10.000 inwoners) de badplaatsen Wassenaar en Zandvoort met respectievelijk 49 en 45 boetes per 10.000 inwoners veel boetes uitgeschreven. Ter vergelijking is het gemiddelde per gemeente 6,3 boetes per 10.000 inwoners.

Op provinciaal niveau was het aantal uitgeschreven bekeuringen per 10.000 inwoners het hoogst in Zuid-Holland (13,4), Noord-Brabant (9,1) en Utrecht (9,0). De minste overtreders werden bekeurd in Drenthe (1,9) Flevoland (2,0) en Gelderland (4,8).

Hondenbelasting goedkoper of zelfs helemaal afgeschaft

Steeds meer gemeenten in Nederland zijn afgestapt van het heffen van hondenbelasting. In 169 van de 352 onderzochte gemeenten betalen hondenbezitters sinds 2021 geen belasting voor hun viervoeter(s). Dat is een kwart minder dan vijf jaar geleden. 29 gemeenten verlaagden het hondenbelastingtarief met gemiddeld 30%, maar in 143 gemeenten is de hondenbelasting dit jaar hoger dan vijf jaar geleden. In 11 gemeenten is het tarief van hondenbelasting hetzelfde gebleven. Gemiddeld dragen eigenaren jaarlijks € 70,20 per hond af aan de plaatselijke overheid.