Update: 3e verdachte aangehouden in onderzoek vondst lichaam Distelweg

Donderdag 21 oktober heeft de politie in Tsjechië op verzoek van het onderzoeksteam een derde verdachte aangehouden in Tsjechië in de zaak rond het aantreffen van een lichaam op de Distelweg in Amsterdam-Noord op 20 september . Dit in Tsjechië aangehouden verdachte betreft een 44 jarige man.