Schuurbrand in Sint-Oedenrode

Rond 12.40 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Laan van Mariëndael in Sint-Oedenrode. Uit het schuurtje kwam de nodige rookontwikkeling maar de brandweer had grote moeite om de schuur binnen te komen.

Met een resquezaag werd het dak open gezaagd om zo binnen te komen. Naast de brandweer was ook de politie ter plaatse. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.