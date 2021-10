'Schadeproblematiek gaswinning in Noord-Nederland is nationale crisis'

Niet alleen de huizen van bewoners in de aardbevingsgebieden zijn beschadigd. Ook hun vertrouwen in de overheid heeft een flinke deuk opgelopen. De langdurige onzekerheid heeft grote impact op bewoners. Ze hebben het gevoel dat ze niet serieus worden genomen. Hun leven staat op pauze, met allerlei gevolgen. Dit zegt de Ombudsman Reinier van Zutphen

En nog steeds gaat het niet goed. Met de zes aanbevelingen aan het kabinet uit 2017 in de hand, onderzocht de Nationale ombudsman wat hiermee is gebeurd. Is de relatie tussen de bewoners en de overheid verbeterd sinds zijn aanbevelingen? De ombudsman maakte een reconstructie van de problematiek, aanbevelingen en nieuwste inzichten.

Reinier van Zutphen: 'Helaas moeten we concluderen dat het nog steeds niet goed gaat. De bewoners in de aardbevingsgebieden hebben ten onrechte de regie in de schoenen geschoven gekregen. Ze moeten het zelf maar uitzoeken met alle loketten en regelingen. Maar tegelijkertijd lijkt de overheid weinig inbreng te verdragen van bewoners. Het is de hoogste tijd om de gevolgen van de gaswinning voor bewoners het kenmerk van een crisis te geven. En daarnaar te handelen.'

Aan de hand van de reconstructie gaat de ombudsman de komende tijd in gesprek met medewerkers van betrokken organisaties. Waar lopen zij tegenaan als ze de bewoners centraal willen stellen? Waarom lukt het ze niet om de gevolgen van de gaswinning voor bewoners snel, transparant en ruimhartig op te lossen, ook al doen professionals hun best? En wat kunnen ze concreet doen om het vertrouwen van Groningers in de overheid te herstellen?