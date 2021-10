Let op: Rookmelders binnenkort verplicht

Op 1 januari 2022 moeten alle bouwlagen van een woning voorzien zijn van een rookmelder. Daarnaast moeten ook besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, zijn voorzien van een rookmelder.

Er is een groot assortiment waar de consument uit kan kiezen, maar onze redactie raadt u aan melders aan te schaffen waarvan de levensduur tien jaar is. Daarnaast is het in grotere woningen verstandig om melders met een koppelfunctie te kiezen. Een koppelfunctie zorgt ervoor dat alle melders afgaan bij een alarm.

Sommige verzekeraars zouden in hun brandclausule een regel hebben opgenomen dat de rookmelder elk jaar moet worden schoongemaakt. U bent dus gewaarschuwd uw polis nog eens goed na te lezen.