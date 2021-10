De Smurfen komen terug op de buis

Magritte en de saxofoon, mogen zich opmaken voor gloednieuwe avonturen. Vanaf vrijdag 29 oktober is op Ketnet een nieuwe reeks afleveringen te zien. Het wordt de eerste animatiereeks voor televisie waarin de Smurfen in een 3D-versie te zien zullen zijn, net zoals in de meest recente film.

De Smurfen kunnen rekenen op heel wat grappige en spannende avonturen. Net als bij andere animatiereeksen zorgt Ketnet voor een volledig Vlaamse stemmencast met onder andere Louis Thyssen (Brilsmurf), Sander Gillis (Knutselsmurf), Joyce Buellens (Smurfin), Charlotte Leysen (Smurfbloesem), Govert Deploige (Gargamel) en vele anderen.