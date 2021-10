Schutters- en mortiermunitie op straat na kantelen aanhanger militair voertuig

Aan de Kolonievaart in het Drentse Huis ter Heide is woensdagmorgen een aanhanger van een militair voertuig gekanteld. Hierdoor kwam er munitie op straat, in de berm en in het water terecht. Dit maakt de Marechaussee bekend.