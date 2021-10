Hoge gasprijzen werden Welkom Energie fataal, Eneco neemt klanten over

Welkom Energie levert zijn klanten tot en met zondag 31 oktober energie. Maandag 1 november neemt Eneco het klantenbestand van Welkom Energie over en zal dan vanaf dat moment energie leveren aan deze klanten. 'De overname door Eneco biedt de klanten van Welkom Energie zekerheid van levering in de huidige marktomstandigheden en een snelle en probleemloze overgang', meldt de energieleverancier.

'Torenhoge prijzen op de inkoopmarkt'

'We hadden een goed plan en waren onderweg om een mooi en stabiel bedrijf te worden. Helaas zijn we dit jaar ingehaald door de werkelijkheid van dit jaar en hebben de torenhoge prijzen op de inkoopmarkt van stroom en met name gas een enorme streep gezet door onze droom', aldus Welkom Energie.