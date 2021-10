Daling in vleesverbruik in coronajaar 2020

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren per hoofd van de bevolking in Nederland ligt in 2020 op 75,9 kg (op basis van karkasgewicht). Dit is een daling van 1,9 kg ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit berekeningen van Wageningen University & Research in opdracht gemaakt voor Wakker Dier. Deze getallen betekenen de grootste daling en het laagste niveau in de cijferreeks die teruggaat tot 2005.

De afname komt voor het overgrote deel voor rekening van de drie belangrijkste onderscheiden vleescategorieën pluimveevlees (0,8 kg), varkensvlees (0,5 kg) en rundvlees (0,4 kg). De 2020-cijfers laten voor het eerst sinds 2010-2016 weer een afname in het vleesverbruik zien. De afname van bijna 2 kg in één jaar is bijna even groot als de afname in de jaren tussen 2010 en 2016.

Vleesverkopen via supermarkt en slager

Het coronajaar 2020 was om vele redenen geen gewoon jaar. Er waren veel minder mogelijkheden om buitenshuis vlees te eten. Horeca moest geheel en gedeeltelijk sluiten tijdens 2020, bedrijfsrestaurants sloten vanwege het thuiswerken en cateraars kregen te maken met afgelaste feesten, partijen, congressen, beurzen en andere evenementen.

Dit heeft de consumptie van vlees binnenshuis aangewakkerd: supermarkten en slagers verkochten in 2020 24,6 miljoen kilo meer vlees dan in 2019. Deze stijging komt hoofdzakelijk op het conto van vlees (ruim 23,3 miljoen kilo) en minder op die van vleeswaren (bijna 1,3 miljoen kilo). Deze toename maakt de daling in de vleesverbruikscijfers in 2020 niet ongedaan.