Vermist meisje (17) levend aangetroffen in woning in Arnhem

Donderdagmiddag heeft de politie het 17-jarige meisje uit Arnhem, dat dagenlang werd vermist, aangetroffen in haar woning in Arnhem. 'Ze is na het aantreffen, even na 16.30 uur, overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie donderdagavond.