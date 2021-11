Drietal aangehouden voor beschieting uit auto

Rond 19.05 uur liep het slachtoffer over de Kolfschotenstraat toen hij ineens een auto hard hoorde optrekken. De man keek om, de auto scheurde voorbij en kort daarop klonken drie schoten. Daarna vertrok de auto in de richting van de Groebeekdreef. Het slachtoffer alarmeerde direct de politie en zag toen de auto weer terugkomen. De bestuurder bleef vervolgens rondjes rijden in de buurt van de Amsterdammer. Toen de gealarmeerde agenten arriveerden, zag het slachtoffer de bewuste auto aan komen rijden. Door middel van de uitpraatprocedure, kon de politie de drie inzittenden aanhouden. Bij geen van de jongemannen werd een vuurwapen aangetroffen. Ook in de auto werd niets gevonden. Het drietal werd daarna overgebracht naar het politiebureau. Daarna werd nog gezocht in de woning van één verdachten, hier werd eveneens niet aangetroffen.

Beschieting 28 september

De Amsterdammer werd enkele weken geleden ook al het slachtoffer van een beschieting. De man zat toen op klaarlichte dag met vrienden bij een picknicktafel aan het Krimpertplein toen een man en vrouw aan kwamen lopen. De man keek richting het slachtoffer en vroeg waarom hij naar hem keek. Het slachtoffer gaf antwoord en de man vroeg op dreigende toon tot hoe laat zij daar zaten en liep toen weg. Enkele minuten later verscheen de onbekende man weer, dit keer op een oude damesfiets. Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee mannen en de onbekende man leek aanstalten weg te gaan. Echter pakte de man uit zijn jaszak een vuurwapen, laadde deze door, richtte op het slachtoffer en schoot. De verdachte fietste hierna snel weg in de richting van de Kloekhorstraat.

Onderzoek

Of deze beschietingen met elkaar te maken hebben, wordt door de recherche onderzocht. Ook wordt meegenomen of de aangehouden verdachten van maandag, iets met de beschieting van 28 september te maken hebben.