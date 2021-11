Hof stelt Zeeuwse snackbar in gelijk in jarenlang geschil met Amerikaanse fastfoodketen

Wendy's

Een Amerikaanse keten van fastfoodrestaurants, genaamd Wendy’s, stelde dat het merk door de Zeeuwse snackbar niet normaal gebruikt was en daarom vervallen moest worden verklaard. De Amerikaanse fastfoodketen heeft, na McDonald's en vóór Burger King, de grootste omzet in die branche.

Langslepend conflict

Sinds 1988 wordt in Goes een snackbar geëxploiteerd onder de naam Wendy’s. De snackbarhouder en de Amerikaanse keten zijn sinds de jaren ’90 verwikkeld in procedures over de vraag aan wie (gebruik van) het merk Wendy’s toekomt. Dit heeft ertoe geleid dat de Zeeuwse snackbar eigenaar is van het merk Wendy’s in de Benelux.

Belang

De Amerikaanse keten vindt dat de Zeeuwse snackbar haar merk Wendy’s niet normaal heeft gebruikt en eist dat het merk vervallen wordt verklaard. De keten heeft hier belang bij omdat zij zelf vestigingen in de Benelux wil openen. Daarvoor wil de keten het merk Wendy’s registreren. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde eerder dat de Zeeuwse snackbar het merk normaal gebruikt heeft voor haar snackbar. Daartegen ging de keten in beroep.

Beoordeling gebruik merk

De keten stelt dat de snackbar het merk niet normaal heeft gebruikt. Normaal gebruik van een merk houdt in dat het merk daadwerkelijk wordt gebruikt voor de klassen waarin het is ingeschreven, en dat het merk wordt gebruikt om afzet te vinden of te behouden. Als dat niet het geval is, kan een Beneluxmerk 5 jaar na de registratiedatum vervallen worden verklaard. Die regeling is bedoeld om te voorkomen dat merkhouders met ongebruikte exclusieve rechten het register bezetten en zo de weg voor derden blokkeren. Het merk van de snackbar is ingeschreven voor horeca-/snackbardiensten en snackproducten.

Hof trekt zelfde conclusie als rechtbank

Het hof heeft zich gebogen over de vraag of de snackbar het merk wel of niet normaal gebruikt en komt tot dezelfde conclusie als de rechtbank. De snackbar gebruikt het merk voor haar dienstverlening als snackbar normaal op de fastfoodmarkt (die voor een groot deel bestaat uit snackbars met één lokale vestiging). Dat blijkt onder andere uit de zichtbaarheid van het logo op bijvoorbeeld de gevel, verpakkingsmateriaal en kassabonnen. Daarnaast wordt het merk ook gebruikt op bedrijfskleding en bij sponsoractiviteiten. Anders dan de keten betoogt, is het geen vereiste voor normaal gebruik dat een buurtsnackbar meerdere vestigingen heeft of buiten de regio promotie maakt. Het hof concludeert dan ook dat de Zeeuwse snackbar het Beneluxmerk Wendy’s mag behouden.