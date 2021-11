Agenten springen water in om vrouw te redden

Drie agenten zijn dinsdagmiddag 2 november rond 15.50 uur het water in gesprongen om een 84-jarige Middelburgse te redden. Zij was, door nog onbekende oorzaak, met haar auto in het water aan de Achter De Houttuinen beland.

De auto was pal voor het politiebureau in Middelburg te water geraakt. Een omstander had het zien gebeuren en liep het politiebureau in om de politie te waarschuwen. Drie agenten aarzelden geen moment en gingen het water in om de vrouw uit de zinkende auto te bevrijden. Ze werd naar de kant gebracht en met behulp van enkele dienders en omstanders op het droge getrokken. Vervolgens is de vrouw per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Kort nadat ze uit de auto werd gehaald verdween de auto helemaal onder water. Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen.