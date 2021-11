Glazen Huis van NPO 3FM Serious Request maakt comeback dit jaar in Amersfoort

Een heuse comeback dit jaar voor het Glazen Huis van NPO 3FM Serious Request. 3FM-dj's Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen willen zoveel mogelijk geld inzamelen met het draaien van platen voor het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). Amersfoort is de plek waar het Glazen Huis komt te staan.

Tegengaan klimaatverandering

De 3FM-dj's laten zich in de week voor kerst opsluiten in het Glazen Huis en maken vanuit De Nieuwe Stad, een bedrijventerrein in het Oliemolenkwartier, in Amersfoort 24 uur per dag radio en online content met maar één doel: samen met heel Nederland zoveel mogelijk geld ophalen voor het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) om de regenwouden in Zuid-Amerika te beschermen en te herstellen en zo klimaatverandering tegen te gaan.

Broeikas

3FM Serious Request gaat deels terug naar de basis van de actie en komt van 18 t/m 24 december weer vanaf één centrale plek waar het publiek de dj's van dichtbij in actie kan zien, mochten de coronamaatregelen dit toelaten. Tijdens deze editie staat klimaatverandering centraal en daarom staat het Glazen Huis dit jaar symbool voor een broeikas waarin de temperatuur letterlijk tot grote hoogte kan stijgen.

Temperatuur laten dalen

Alleen het in Amersfoort aanwezige publiek kan deze temperatuur laten dalen door zich in te spannen in de kas die gekoppeld is aan het Glazen Huis. Ook worden rond het Glazen Huis tal van activiteiten georganiseerd waarmee geld opgehaald wordt voor het Wereld Natuur Fonds, wederom als de coronamaatregelen dit in december toelaten.

Kom zelf in actie

Luisteraars thuis kunnen hun steentje bijdragen aan het goede doel door als vanouds een plaat aan te vragen, een donatie te doen of zelf in actie te komen en hun actie aan te melden via 3fm.nl/kominactie.