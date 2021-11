OM blij met nieuwe uithalerswet

De uithalerswet is dinsdag 2 november aangenomen door de Eerste Kamer. Artikel 138aa Wetboek van Strafrecht maakt dat het onbevoegd aanwezig zijn op havens en luchthavens zwaarder kan worden bestraft. Wie er wordt betrapt zonder dat hij er wat te zoeken heeft, kan maximaal een jaar celstraf krijgen. Het OM kan dan iemand langer vasthouden. Middels snelrecht kan iemand ook snel worden veroordeeld. De nieuwe wet is na een proces van twee jaar aangenomen.

Waarom was dit wetsartikel hard nodig?

In de Rotterdamse haven is sprake van ondermijnende criminaliteit. Media berichten regelmatig over de vele en grote cocaïne-onderscheppingen in de Rotterdamse haven. Afgelopen weekend onderschepte het HARC-team nog een recordvangst van 4178 kilo cocaïne (netto). (Internationale) criminele organisaties willen deze drugs ongezien van het haventerrein af krijgen. Daarvoor zetten ze zogenoemde uithalers in. Deze vooral jonge jongens komen onbevoegd de terminals op, waar ze vervolgens vaak een confrontatie met de Zeehavenpolitie of Douane te wachten staat. Alleen dit jaar al hebben de Zeehavenpolitie en de Douane 380 aanhoudingen verricht (peildatum 2 november 2021). Ter vergelijking: vorig jaar werden er 281 aanhoudingen gedaan. De vele aanhoudingen drukken enorm op de capaciteit van de politie en het OM.

Het OM moet bewijzen of een uithaler zodanig in verband kan worden gebracht met het smokkelen van een partij drugs, dat hij zich schuldig maakt aan overtreding van de Opiumwet. Als die connectie niet of onvoldoende aangetoond kan worden, kan het OM alleen een boete opleggen voor het onbevoegd aanwezig zijn op een verboden terrein. Volgens het OM hoort iemand niet op het haventerrein te zijn als je daar niets te zoeken hebt.

Hoe is dit wetsartikel tot stand gekomen?

In februari 2019 bracht minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een werkbezoek aan de Rotterdamse haven. Uit de gesprekken die de minister met de betrokken partijen (OM, zeehavenpolitie en douane) voerde, werd al snel duidelijk dat er naast capaciteit grote behoefte was aan wetgeving. Nu ruim 2 jaar later is de wet er doorheen. Het OM heeft hiermee een extra instrument in de aanpak van ondermijning in de Rotterdamse haven.

Wanneer de uithalerswet wordt ingevoerd is nog onbekend, waarschijnlijk zal dit zijn op 1 januari 2022.