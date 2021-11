AFM waarschuwt beleggers: één op de drie handelt te vaak of neemt te veel risico

Een deel van de beleggers heeft de neiging om vaak te handelen, waardoor ze onnodige kosten maken. Ook te weinig spreiding over instrumenten en regio’s verslechtert het verwachte rendement, net als handelen in risicovolle producten. Ongeveer 12% kan hierdoor mogelijk in financiële problemen raken. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Ruim 1 miljoen huishoudens belegt zelfstandig

Mede door de lage spaarrente zijn Nederlanders fors meer gaan beleggen, wat een goede manier kan zijn om vermogen op te bouwen als ze dit weloverwogen doen en zich bewust zijn van de risico’s. Het aantal beleggende huishoudens steeg de afgelopen twee jaar van 1,4 naar 1,9 miljoen. De meesten kiezen ervoor om dit zonder advies te doen en zelf hun transacties te beheren. Deze vorm van beleggen wordt execution-only genoemd. Het is de meest toegankelijke vorm van beleggen omdat de kosten lager zijn en dienstverlening online is, meestal via een beleggingsapp.

Groot deel zelfstandige beleggers vertoont suboptimaal handelsgedrag

Uit onderzoek onder execution-only-beleggers blijkt dat een ruime meerderheid wekelijks of vaker de waarde van zijn beleggingen bekijkt. Deze groep heeft de neiging tot overreactie op prijsschommelingen, waardoor ze meer gaan handelen en hogere kosten maken. Ook te weinig spreiden of een portefeuille met veel risicovolle producten zoals crypto’s of CfD’s, leidt meestal tot een lager rendement. Dit suboptimale handelsgedrag zien we bij 32% van de beleggers. Uit het onderzoek blijkt verder dat 36% het geld dat ze beleggen waarschijnlijk nodig hebben. Dat kan op korte termijn zijn bij financiële tegenslag, als bijvoorbeeld de auto of wasmachine stuk gaat. Of om in de toekomst rond te kunnen komen na pensioen.

12% loopt risico op financiële problemen

Bij ongeveer één op de acht beleggers valt het suboptimaal handelsgedrag samen met afhankelijkheid van het vermogen. Zij lopen daarmee een groter risico om in de financiële problemen te komen, terwijl zij zich daar minder van bewust zijn. Bijna 40% van deze groep denkt namelijk veel geld te kunnen verdienen met beleggen. Ook maken ze meer gebruik van sociale media als informatiebron.

AFM gaat onderzoek doen naar invloed beleggingsapps

Dit onderzoek ging niet in op de oorzaken van het suboptimale handelsgedrag. Dit gedrag kan vanuit een belegger zelf komen, maar het kan ook gestuurd worden door de manier waarop bijvoorbeeld een beleggingsapp wordt ingericht. De AFM gaat daarom vervolgonderzoek doen naar in hoeverre beleggingsondernemingen handelsgedrag beïnvloeden en hoe zij beleggers beter kunnen beschermen.