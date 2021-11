Nieuwe aardbevingsbestendige huurwoningen in Uithuizen

De woningen worden gebouwd aan de Maarweg ter hoogte van nummer 55. Op deze plek stond een pand van woningcorporatie Marenland waarin ‘Op Stee’ was gevestigd. Het pand stond al enige tijd leeg voordat SUW de grond kocht.

SUW bouwt op deze locatie tien levensloopbestendige woningen. Dit zijn moderne sociale huurwoningen met drie slaapkamers. Omdat de woningen op de begane grond ruimte bieden voor een slaapkamer, badkamer en toilet zijn deze woningen, naast één- tot tweepersoonshuishoudens en gezinnen, ook geschikt voor ouderen.

Toekomstbestendige woningen die passen bij de veranderende woonbehoeften

SUW staat in Uithuizen voor een grote opgave. Een groot aantal woningen moet worden gesloopt en nieuwgebouwd of versterkt. Het realiseren van deze extra woningen is daarom erg welkom.

“Door de nieuwe woningen te bouwen voordat we woningen slopen, krijgen veel huurders de mogelijkheid om direct naar een comfortabele, toekomstbestendige woning te verhuizen. De periode van onzekerheid wordt daardoor verkort en dat is erg prettig. Bovendien spelen we met deze levensloopbestendige woningen in op de veranderende woonbehoeften van onze huidige en nieuwe huurders”, aldus Harry Oosting.

Nieuwe samenwerking

Bouwgroep Dijkstra Draisma, met vestigingen in Bolsward, Dokkum en Groningen, is een innovatief bouwbedrijf met een breed aanbod in zorg, onderwijs, recreatie, kantoren en woningbouw. Het bedrijf heeft ruim 115 jaar ervaring en is actief betrokken bij de versterkings- en nieuwbouwopgave in het Groninger aardbevingsgebied. Biense Dijkstra is trots op de nieuwe samenwerking met SUW: “De corporatie staat voor een enorme opgave. We zijn blij dat we ook in Uithuizen kunnen bijdragen aan een veilige en toekomstbestendige leefomgeving.”

Planning

In de komende maanden gaat architectenbureau Van Manen en Zwart samen met SUW en Dijkstra Draisma aan de slag met het ontwerp van de woningen. Eind 2021 wordt de omgevingsvergunning voor de bouw ingediend, zodat de bouw kan starten in het voorjaar van 2022. De nieuwe woningen worden naar verwachting eind 2022 opgeleverd.