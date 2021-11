Bestelbus raakt van de weg en belandt op binnenvaartschip, 1 dode en 5 gewonden

Vrijdagochtend is bij een ernstig verkeersongeval met een bestelbus in Terneuzen een dode gevallen en vijf personen zijn gewond geraakt. 'De bestelbus met de zes inzittenden uit Terneuzen raakte rond 09.00 uur in de Buitenhaven van de weg en kwam op een binnenvaartschip terecht en raakte bijna te water', zo meldt de politie vrijdag.