Beschonken automobilist voor de negende keer betrapt voor het rijden zonder rijbewijs

Een 62-jarige man uit Waarde is zondagmiddag door de politie in Kapelle voor de zoveelste keer aan de kant gezet.

Dat gebeurde op de Nijverheidsweg. Bij de controle bleek de man zwaar onder invloed van drank. De man blies 1025 ugl. Bovendien is zijn rijbewijs al in 2005 ongeldig verklaard. Hij is al negen keer betrapt op rijden zonder rijbewijs en/of rijden onder invloed. De man kon lopend naar huis. Zijn auto mocht hij laten staan.