The Passion in 2022 zonder publiek in Doetinchem

De twaalfde editie van het KRO-NCRV-programma 'The Passion' vindt op Witte Donderdag 14 april 2022 plaats in Doetinchem. Het grootste muzikale paasevenement van Nederland vindt voor het eerst plaats in Gelderland. 'The Passion 2022 zal, vanwege de coronamaatregelen, opnieuw een versie zonder publiek zijn', zo laat de gemeente Doetinchem maandag weten.

Geen live publiek

'In de coronaperiode zijn ook in Doetinchem veel mooie evenementen niet doorgegaan. We zijn blij dat we met u uit kunnen kijken naar dit bijzondere evenement, ook al weten we nu al dat er geen live publiek aanwezig mag zijn. Het sfeervolle Simonsplein, de Walmolen en de Oude IJssel vormen ongetwijfeld een prachtig decor voor dit evenement dat elk jaar door miljoenen Nederlanders wordt bekeken', stelt burgemeester Mark Boumans die uitkijkt naar het evenement'.

'Omkijken naar elkaar'

Wethouder cultuur Hans Dales vervolgt: 'We willen Nederland graag kennis laten maken met onze bruisende stad en inwoners, voor wie noaberschap – omkijken naar elkaar – aansluit bij de boodschap van The Passion. In Doetinchem en de Achterhoek doen we dingen sámen. We hopen dan ook dat we onze krachten kunnen bundelen en samen met de producenten van The Passion, de omroep, onze organisaties, ondernemers en inwoners een prachtige editie van de Passion neer kunnen zetten. We zijn immers trots op onze mooie stad en de Achterhoek!'