Drie jaar cel voor groepsverkrachting in Zwolle

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 21-jarige en twee 20-jarige mannen tot een gevangenisstraf van drie jaar voor een groepsverkrachting in Zwolle. De drie verkrachtten op 14 januari 2020 een bewusteloos meisje (17) in de slaapkamer van één van de mannen. De verkrachting werd gefilmd. De mannen moeten een schadevergoeding betalen van 7.500 euro. Een 22-jarige man is vrijgesproken.

Niets herinneren

Het meisje was tijdens de verkrachting bewusteloos, waardoor zij zich niets van het voorval kan herinneren. Ze was die avond in de woning bij een van de mannen thuis, waar zij op de bank bijkwam na de verkrachting. Dat ze daarvoor in de slaapkamer groepsseks met de mannen had gehad wist ze niet. Bij thuiskomst was het meisje verward en in paniek. Ze had onder andere een blauw oog en veel pijn.

Gefilmd

De verkrachting van het meisje werd vastgelegd door één van de verdachten. Hoewel het filmpje niet is aangetroffen oordeelt de rechtbank op basis van meerdere getuigenverklaringen, WhatsAppgesprekken en tapgesprekken die in het dossier zijn opgenomen dat de groepsseks wel is gefilmd. Meerdere getuigen verklaren dat op het filmpje is te zien dat het meisje bewusteloos wordt geslagen en dat de mannen daarna seks met haar hadden.

Nauwe en bewuste samenwerking

De rechtbank oordeelt dat sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking van de drie mannen. Zij waren alle drie in de slaapkamer waar de verkrachting plaatsvond en hadden allemaal seks met het meisje. Een vierde verdachte is vrijgesproken van betrokkenheid bij de verkrachting en mishandeling. De man was op die avond wel in de betreffende woning, maar er kan niet worden vastgesteld dat hij betrokken was bij de groepsseks en mishandeling van het meisje.