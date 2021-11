Vrouw aangehouden na vondst dode man

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie rond 04.00 uur een melding omtrent het overlijden van het man in Zevenaar. 'Dit speelde zich af op de Hunneveldweg', zo meldt de politie zojuist.

Vrouw aangehouden

'Een vrouw is op de onderzoekslocatie aangehouden', aldus de politie. Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak is van het overlijden en of er enige betrokkenheid is van de vrouw bij het overlijden.

De politie hult zich in het stilzwijgen over de plek waar dfe man gevonden is, dit zou in het belang zijn van het onderzoek.