Terneuzenaar aangehouden na anonieme meldingen

Naar aanleiding van verschillende meldingen met betrekking tot drugsoverlast bij Meld Misdaad Anoniem hebben agenten donderdag een instap gedaan in een woning aan de Hendrikstraat in Terneuzen.

Met een zogenoemde ‘machtiging tot binnentreden’ konden de agenten de woning betreden als de bewoner hiervoor geen toestemming gaf. De bewoner deed de deur zelf open en liet de agenten binnen. Direct zagen zij een hoeveelheid gedroogde hennep liggen. Die is in beslag genomen. Tijdens de huiszoeking die volgde vonden de politiemensen in totaal bijna twee kilo hennep (takken, resten en toppen), gebruikershoeveelheden MDMA en hasj en zes stuks munitie.

De bewoner van het pand is aangehouden op verdenking van het overtreden van de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij verhoord door rechercheurs.