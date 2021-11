Twee mannen aangehouden op verdenking van drugshandel

Op de Kennedylaan in Terneuzen zijn vrijdagmiddag rond 12.30 uur twee Rotterdammers (19 en 20 jaar oud) aangehouden op verdenking van het handelen in drugs.

De politie controleerde de auto waar de twee mannen in reden. Een van de twee had antecedenten op het gebied van de opiumwetgeving, zo bleek uit de politiesystemen. Hierop is door een agent gevraagd of de mannen drugs bij zich hadden. De twee overhandigden de politieman een beetje hasj en een joint.

De auto waar de twee mannen in reden werd doorzocht op aanwezigheid van drugs en aanverwante zaken. In de auto werd niets meer aangetroffen. Maar een van de mannen bleek wel een flinke hoeveelheid harddrugs in zijn onderbroek te vervoeren. In totaal kwam daar bijna zeventien gram cocaïne en ruim tien gram heroïne uit tevoorschijn.

De twee Rotterdammers zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar worden ze gehoord door rechercheurs. De drugs zijn in beslag genomen.