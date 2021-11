Man overleden na schietincident in woning in Heerlen

De man die zaterdagavond zwaar gewond raakte bij een schietpartij in een woning aan de Elandstraat in Heerlen, is zondagochtend aan zijn verwondingen overleden. Dit meldt de politie zondagmiddag.

Melding schietpartij

Zaterdagavond rond 22.40 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een schietpartij aan de Elandstraat. Ter plaatse werd een gewonde man aangetroffen die in kritische toestand naar het ziekenhuis is gebracht. In de vroege ochtend van zondag kwam hij daar te overlijden. Het betreft de bewoner van het pand', aldus de politie

Meerdere personen in woning

Na het incident aan de Elandstraat is de politie een tactisch en forensisch onderzoek opgestart. Naast het slachtoffer bevonden zich nog meerdere personen in de woning. Deze personen raakten niet gewond en zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. Wat de aanleiding of het motief voor dit ernstige geweldsincident is geweest, is nog niet bekend. Politieonderzoek zal dit moeten uitwijzen. Er is nog niemand aangehouden.