Bewoner gewond geraakt bij overval in Blerick

Bij een overval op een woning aan de Herman Gorterstraat in Blerick is maandagmorgen vroeg de bewoner gewond geraakt. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 5.45 uur kwamen twee donker geklede personen de woning binnen na aanbellen. De bewoner werd door de twee personen meerdere keren geslagen met een onbekend voorwerp. Hij raakte daardoor gewond. Op dit moment is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Het tweetal vluchtte te voet na de overval. De politie is gestart met een onderzoek in en om de woning.