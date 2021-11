Twee verdachten aangehouden vanwege betrokkenheid bij dood Ida Klijnstra uit De Blesse

De politie heeft twee verdachten aangehouden vanwege betrokkenheid bij de dood van Ida Klijnstra-Kuipers uit De Blesse in 2008. Het gaat om een 39-jarige man uit Heerenveen en een 34-jarige man uit Wolvega. Het 52-jarige slachtoffer werd op 23 juni 2008 door familieleden dood aangetroffen in haar woning in het Friese De Blesse. Ze was door een misdrijf om het leven gekomen.

Nieuwe informatie

Op 26 oktober is een 39-jarige man uit Heerenveen aangehouden nadat hij zich bij de politie meldde en een verklaring aflegde over het geweldsmisdrijf uit 2008. Daarop heeft de politie het onderzoek opnieuw heropend. Er is een team samengesteld dat het onderzoek heeft opgepakt. Informatie uit het oude onderzoek is bestudeerd en forensische sporen zijn opnieuw beoordeeld. Dit heeft ertoe geleid dat op 9 november een 34-jarige man uit Wolvega is aangehouden. Beide verdachten zitten in voorlopige hechtenis.

Achtergrond

In 2008 pleegde een 50-jarige man zelfmoord toen de politie hem in zijn woning in Franeker wilde aanhouden op verdenking van het beramen van een overval. Het OM gaat ervan uit dat deze man betrokken was bij het levensdelict.

In 2009 is de 39-jarige man uit Heerenveen die nu is aangehouden, ook enige tijd verdacht geweest van betrokkenheid bij de moord, maar vanwege gebrek aan bewijs werd hij heengezonden. In 2013 is het onderzoek heropend naar aanleiding van de ontvangst van forensische rapportages met betrekking tot destijds in beslag genomen voorwerpen. Een aantal getuigen werd (opnieuw) gehoord. Op 26 maart 2013 werd een tweede verdachte aangehouden. Wegens gebrek aan bewijs heeft het OM deze verdachte heengezonden. Het onderzoek leidde destijds niet tot nieuwe inzichten.