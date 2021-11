Aanhouding in onderzoek naar misdrijf Daan Mellée

Een arrestatieteam heeft maandagmorgen om 6.00 uur een 38-jarige man uit Enschede aangehouden in zijn woning aan de Beneluxlaan in Enschede. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Daan Mellée begin juli 2018. Het rechercheteam dat dit misdrijf onderzoekt heeft de man eerder als getuige gesproken.

Het team grootschalige opsporing meent voldoende feiten en omstandigheden te hebben om hem als verdachte aan te merken. De man is/wordt in verzekering gesteld. In twee woningen aan de Beneluxlaan Enschede en één woning in Glanerbrug is door ons doorzoeking gedaan. Daarbij zijn diverse goederen in beslaggenomen.