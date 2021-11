Dertien aanhoudingen na ontdekken illegale tabaksfabriek

In een bedrijfspand op de Albert Einsteinweg in Roermond is maandag een illegale tabaksfabriek ontdekt. De politie heeft dertien verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de fabriek.

De tabaksfabriek kwam in beeld toen er rond 11.45 uur zwarte rook uit het gebouw aan de Albert Einsteinweg kwam. Agenten zagen vervolgens een groepje mannen wegvluchten. Terwijl de brandweer zich op de rook richtte, werd een aantal verdachten tijdens de vluchtpoging door de politie aangehouden. Anderen konden later elders in Roermond of in de omgeving van die plaats worden gearresteerd. Het gaat waarschijnlijk om mannen met een Oost-Europese achtergrond die de tabak zouden moeten gaan produceren.

De tabaksfabriek was niet in werking, maar werd waarschijnlijk getest op het moment dat de rook ontstond. De politie onderzoekt de zaak in samenwerking met de Douane en FIOD.