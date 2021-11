Zware beving van 3.2 bij Garrelsweer

Nabij het Groningse Garrelsweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag een behoorlijke beving plaatsgevonden.

Omstreeks 01.46 uur vond er een beving plaats van 3.2 op de schaal van Richter. Dit is volgens het KNMI de zwaarst beving sinds mei 2019. Toen vond er bij Westerwijwerd een beving plaats van 3.4 op de schaal van Richter. Het is de vier na zwaarste beving die er heeft plaatsgevonden in Groningen.

Tweede beving

Rond 03.57 uur was er op nieuw een beving. Deze was met 0.3 op de schaal van Richter aanmerkelijk kleiner.

De bevingen worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning in het gebied.