Zwaar ongeval vrachtwagen met meerdere auto`s op N34 bij Gieten

Dinsdagavond is de N34 bij Gieten in beide richtingen afgesloten geweest na een kettingbotsing die rond 16.50 uur plaatsvond. Bij die botsing waren een vrachtwagen en een aantal personenauto's betrokken.

Gewonden

Volgens een omstander zouden in ieder geval twee personen naar het ziekenhuis zijn gebracht. De afhandeling van het ongeluk duurde tot 19.00 uur. Verkeer moest omrijden via Schoonloo/Rolde over de N374, N376 en N33. De meeste hinder ondervindt het verkeer in de richting van Emmen. Daar was de vertraging volgens de ANWB iets voor 18.00 uur ongeveer 40 minuten.