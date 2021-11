Tiener loopt rond met 60 cobra’s in zijn rugzak

Woensdag heeft de politie een 17-jarige jongen uit Hengelo aangehouden met een rugzak met daarin 60 cobra’s. 'Vermoedelijk waren de cobra’s bestemd voor de illegale verkoop. De jongen kwam in beeld tijdens een onderzoek van de politie. In zijn woning is verder geen vuurwerk aangetroffen', zo meldt de politie donderdag.

Strafbaar dus een strafblad

Illegaal vuurwerk is strafbaar. De politie treedt hard op tegen gebruikers van illegaal vuurwerk, omdat dit vuurwerk levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt. Het in bezit hebben van illegaal vuurwerk kan ook grote persoonlijke gevolgen hebben. Je krijgt een aantekening op de justitiële documentatie en hebt daarmee een strafblad. In dit geval gaat het een om een minderjarige en dat baart de politie zorgen. Daarom doen we een specifieke oproep richting jongeren en hun ouders.