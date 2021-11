Voormalig werknemer Rijkswaterstaat cel in voor valse facturen van 2,3 miljoen euro

2,3 miljoen aan valse facturen

De man werkte als ambtenaar voor Rijkswaterstaat. Tussen januari 2012 en januari 2019 maakte hij 321 valse facturen op. Op basis van die facturen betaalde de man ruim 2,3 miljoen euro aan zichzelf - en anderen - uit. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zich als ambtenaar geld van de belastingbetaler heeft toegeëigend.

Vrijspraak verduistering

De man werd ook verdacht van het verduisteren van een pijlwagen, gereedschap en een geldbedrag. Op basis van het dossier komt de rechtbank niet tot een bewezenverklaring van deze verdenkingen. Zo is niet vast komen te staan dat de man geen toestemming had voor de verkoop van deze goederen. Het geldbedrag had de man onder zich doordat hij valse facturen had opgemaakt, die vervolgens zijn betaald. Omdat de man dit geldbedrag dus door het plegen van een misdrijf onder zich had, kan verduistering van dat geldbedrag niet worden bewezen.

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Bij deze feiten past alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hoewel de rechtbank de man van één feit vrijspreekt, legt ze dezelfde straf op als de officier van justitie heeft geëist.

Bijzondere voorwaarden

Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar. Hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo geldt er een meldplicht bij de reclassering. Daarnaast moet de man zich laten behandelen. Verder moet hij meewerken aan het aflossen van zijn schulden en het treffen van afbetalingsregelingen.