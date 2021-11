Bedreiging loopt uit op incident met veel politie inzet

De politie kreeg een melding dat op de Scheldestraat een man was aangevallen door twee mannen en een vrouw. Een van de aanvallers zou een taser gebruikt hebben. Hierop zijn meerdere politie eenheden ter plaatse gegaan. Het slachtoffer, een 27-jarige man uit Goes, stond met zijn vriendin op straat. Hij vertelde dat hij door de straat liep en was tegengehouden door twee mannen en een vrouw. De vrouw ‘vroeg ‘ om geld en zou daarbij een taser hebben getoond. Hierop was hij snel weggelopen. Het drietal zou daarna een kamerverhuurpand binnen gegaan zijn. Het slachtoffer verklaarde aangifte te doen. Agenten zagen dat de vrouw die met het stroomstootwapen gedreigd zou hebben naar buiten kwam. Zij werd aangehouden. Het voorwerp dat voor een taser werd aangezien bleek een gasaansteker te zijn. Terwijl agenten bezig waren met haar arrestatie, verscheen in het raam boven de voordeur een man die de agenten herkenden van eerdere meldingen. Volgens de aangever was hij een van de mannen die bij de vrouw stond tijdens de bedreiging. De man maakte wilde gebaren en had een mes in zijn handen en zette dat op zijn keel.

Zoekactie en verdacht pakketje

De politie is hierop de woning binnen gegaan. Ondertussen werd een onderhandelaar ter plaatse gevraagd. De verwarde man was inmiddels verdwenen. Er werd vervolgens tevergeefs met de brandweer, die met een hoogwerker kwam, op het dak gezocht. In zijn kamer werd een verdacht pakketje aangetroffen. Hiervoor werd een explosievenverkenner ter plaatse gevraagd. Het bleek echter niet om een explosief te gaan, maar om twee aan elkaar gemaakte powerbanks. De gezochte man werd uiteindelijk in een trein naar Rotterdam aangetroffen. Hij was inmiddels rustig, Tijdens het opnemen van de aangifte bleek dat hij geen strafbare feiten gepleegd had.