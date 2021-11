Hoofd van in auto beknelde vrouw door voorbijganger boven water gehouden

Vrijdagochtend is in het Zeeuwse Heinkenszand, bij een eenzijdig ernstig verkeersongeval, een 20-jarige vrouw uit Nisse zwaargewond geraakt. Dit meldt de politie vrijdag.

Met auto in sloot beland

De vrouw is volgens de politie vermoedelijk tijdens een manoeuvre de macht over het stuur verloren waarna ze met haar auto in een sloot belandde op de Drieweg in Heinkenszand.

Bekneld en met hoofd in het water

'De vrouw raakte bekneld en kwam met haar hoofd in het water. Een alerte voorbijganger, een man uit Heinkenszand, heeft eerste hulp verleend en haar hoofd boven water gehouden totdat de hulpdiensten ter plaatse waren', aldus de politie. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Rotterdam overgebracht. De politie hoort getuigen en stelt een nader onderzoek in naar de precieze toedracht.