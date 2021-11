Op diverse plaatsen onrustig door coronarellen

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn de afgelopen avond en nacht opstootjes geweest waarbij de politie moest optreden. In de Haagse Schilderswijk en Transvaal werden meerdere mensen aangehouden en raakt vijf agenten gewond.

Tijdens de ongeregeldheden in Den Haag werd een steen door de ruit van een rijdende ambulance gegooid. De gemeente liet via sociale media weten dat er voor Den Haag een noodbevel was en iedereen die hier geen gehoor aan gaf zou worden aangehouden.

Ook in Roermond gooide tientallen jongeren zwaar vuurwerk naar de politie die in grote getale aanwezig was. Hier werden twaalf personen aangehouden voor het niet tonen van ID-bewijs, baldadigheid en bedreiging.

Op Urk was het ook onrustig door jongeren die vuurwerk afstaken en richting de politie gooide. Hier werd als noodbevel preventief fouilleren toegestaan. Hier werden zeker tien mensen aangehouden voor het bezit en het gooien van vuurwerk.