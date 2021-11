Jongen (18) krijgt van rechter geen straf na seks met minderjarig meisje (12)

De rechter heeft een jongeman uit Enschede geen straf opgelegd hoewel hij op 18-jarige leeftijd seks had met een meisje van 12 jaar. 'De jongen dacht dat zij 16 jaar was. Het meisje voelt zich ouder en gedraagt zich ook zo, blijkt ook uit verklaringen van haar familie', zo meldt rechtbank Overijssel maandag.

Direct contact met wijkagent

'Het meisje sprak op 20 december 2020 af met de verwachting om seks met hem te hebben. De jongeman schrok toen hij achter haar ware leeftijd kwam en nam meteen contact op met de wijkagent', aldus de rechtbank.

Meisje wilde geen vervolging

Het meisje wilde niet per se dat de jongen vervolgd zou worden. Ze had er geen spijt van en zou wel vaker seks willen hebben, verklaarde ze bij de politie. “Ja. Je hebt ook niks verkeerds gedaan…Maar mijn ouders denken daar anders over.” appte ze naar de jongeman. Ze had haar vader ook niet de echte leeftijd van de jongen verteld toen hij haar naar de jongen toebracht. Maar seks met minderjarigen van deze leeftijd is nu eenmaal strafbaar. Het maakt voor de wet niet uit of een verdachte de werkelijke leeftijd weet of niet.

Geschrokken, open en oprecht

De vader van het meisje deed aangifte omdat hij wilde voorkomen dat de jongeman meer slachtoffers zou maken. De vader keek daarbij genuanceerd naar de toekomst van de nu 19-jarige Enschedeër. De rechtbank is het eens met het rapport van de reclassering waaruit blijkt dat er met de jongeman ‘niets mis is’. Op geen enkel gebied zijn er zorgen. Hij is erg geschrokken van de strafzaak en is ervan doordrongen dat seks met meisjes van die leeftijd echt niet kan. In het onderzoek was hij open en oprecht en werkte volledig mee met de politie en de reclassering.

Straf genoeg

De rechtbank verklaart hem in deze bijzondere zaak wel schuldig, maar legt geen straf op. Daarmee doet de rechtbank recht aan alle omstandigheden. De aanhouding en deze strafzaak is voor hem straf genoeg.