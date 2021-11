Politie houdt verdachte (37) aan na aantreffen lijk in Ringbaan Zuid in Weert

Nadat de politie in het buitengebied in Weert langs de Ringbaan Zuid een lichaam had aangetroffen is er inmiddels een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit incident. 'We vermoeden dat het om een misdrijf gaat maar zijn nog druk bezig met het onderzoek', zo meldt de politie donderdagmiddag.