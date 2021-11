Illegale sigarettenfabriek in Heerlen opgerold: 23 aanhoudingen

De FIOD heeft op woensdag een illegale sigarettenfabriek opgerold. In een loods op een industrieterrein in Heerlen werd een volledig professioneel ingerichte fabriek aangetroffen met een productielijn voor sigaretten. Er zijn 23 mannen uit Oost-Europa aangehouden, die zijn overgebracht naar arrestantencomplexen van de politie in Roermond, Heerlen en Maastricht. Zij worden verhoord en zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

De illegale fabriek was in vol bedrijf toen de FIOD binnenkwam. Binnen stonden dozen met 2,7 miljoen sigaretten en 14.000 kilo tabak, verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters en lijm. Vermoedelijk werden per dag ruim twee miljoen sigaretten geproduceerd. Als deze sigaretten op de Nederlandse markt zouden worden afgezet, dan zou de Nederlandse Staat per dag ongeveer 500.000 euro aan accijns mislopen. Alle machines en grondstoffen zijn afgevoerd en worden vernietigd.

In een loods in de gemeente Horst aan de Maas is 3.000 kilo tabak en materialen voor de productie van sigaretten aangetroffen. Ook zijn twee woningen in Sittard en Valkenburg doorzocht. Deze loods en woningen worden in verband gebracht met de illegale sigarettenfabriek. Het onderzoek van de FIOD loopt nog, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.